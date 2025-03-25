Укрзализныця ликвидирует последствия кибератаки: билеты пока только в кассах

Укрзализныця продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после масштабной кибератаки, привлекая ведущих экспертов и органы киберзащиты. Тем временем кассы вокзалов работают в усиленном режиме, обеспечивая продажу билетов для пассажиров.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. После масштабной кибератаки команды Укрзализныци вместе с ведущими специалистами круглосуточно работают над восстановлением онлайн-сервисов.

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Укрзализныця после атаки хакеров работает в экстренном режиме

В безопасной среде уже развернута резервная инфраструктура, проводится диагностика бэкапов и проверка критически важных систем, чтобы исключить вероятность повторного поражения.

К ликвидации последствий кибератаки присоединились Кибердепартамент СБУ, Государственный центр киберзащиты, правительственная команда CERT-UA при Госспецсвязи, а также украинские и международные эксперты. Отдельную поддержку оказала ИТ-команда Киевстар, которая недавно уже проходила восстановление после масштабной кибератаки.

Несмотря на технические трудности, движение поездов продолжается без изменений. В то же время из-за временного отключения онлайн-продажи билетов Укрзализныця расширила график работы касс на вокзалах. Например, в Киеве вместо привычных 8 работает 18 касс, чтобы обеспечить всех пассажиров билетами.

Компания уверяет, что делает все возможное для скорейшего восстановления цифровых сервисов и просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации.