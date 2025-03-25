Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю. Після масштабної кібератаки команди Укрзалізниці разом із провідними фахівцями цілодобово працюють над відновленням онлайн-сервісів.

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Укрзалізниця після атаки хакерів працює в екстреному режимі

У безпечному середовищі вже розгорнуто резервну інфраструктуру, проводиться діагностика бекапів і перевірка критично важливих систем, щоб виключити ймовірність повторного ураження.

До ліквідації наслідків кібератаки долучилися Кібердепартамент СБУ, Державний центр кіберзахисту, урядова команда CERT-UA при Держспецзв’язку, а також українські та міжнародні експерти. Окрему підтримку надала ІТ-команда Київстар, яка нещодавно вже проходила відновлення після масштабної кібератаки.

Попри технічні труднощі, рух поїздів триває без змін. Водночас через тимчасове відключення онлайн-продажу квитків Укрзалізниця розширила графік роботи кас на вокзалах. Наприклад, у Києві замість звичних 8 працює 18 кас, щоб забезпечити всіх пасажирів квитками.

Компанія запевняє, що робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення цифрових сервісів і просить пасажирів з розумінням поставитися до ситуації.