Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю. Там розповіли, як можна повернути свій квиток.

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Інструкція від Укрзалізниці

Аби дистанційно повернути свій квиток на поїзд відправленням 23 – 24 березня, достатньо хоча б за годину до рейсу надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.

В Укрзалізниці обіцяють обробити заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

Нагадуємо, квитки на всі рейси, зокрема й міжнародні відправлення 23 та 24 березня, можна придбати в касах вокзалів.

Фахівці працюють цілодобово, щоб вже завтра в першій половині дня дати приємні оновлення. Дякуємо за ваше терпіння й теплі слова підтримки. Продовжуємо роботу,

– йдеться в повідомленні.

Раніше ворог двічі за день вдарив по залізниці у Дніпропетровській області. Унаслідок обстрілу 4 залізничники отримали поранення, із них 2 – у тяжкому стані.