Не сбой: онлайн-системы Укрзализныци подверглись масштабной таргетированной кибератаке

Сбой в онлайн-системах Укрзализныци вызвала масштабная кибератака россиян. Восстановление всех систем продолжалось в течение прошлых суток и продолжается сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление Укрзализныци.

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Что известно о кибератаке на Укрзализныцю

В Укрзализныце заявили, что их специалисты сейчас тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины.

Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажено в резервном формате. Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками,

– говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Укрзализныця и раньше становилась объектом кибератак врага, поэтому в компании уже внедрили протоколы резервирования.

Последняя же атака была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой". Поэтому перед полным восстановлением с "бэкапов" специалисты Укрзализныци, привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости.

Сейчас онлайн-продажи билетов на поезда остаются недоступными и в течение 24 марта Укрзализныця также готовится работать в офлайн-режиме.

По словам компании, из-за кибератаки россиян в работе Укрзализныци произошло несколько изменений:

билеты продаются через кассы: их усиливают персоналом и расширяют графики работы;

на 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно это происходило только онлайн);

если пассажир не успевает приобрести билет через кассу – можно следовать непосредственно к поезду. Отмечается, что поездные бригады уже проинформированы, как оформлять проезд на месте.

Важно! Если вы хотите вернуть билет на поезд отправлением 24 марта, сделать это можно онлайн. Для этого нужно по крайней мере за час до отправки рейса прислать на почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона.