Политик также отметил, что управляемые Кремлем хакеры уже нацелились на норвежские учреждения после того, как компьютерные системы правительства страны были выведены из строя в результате сбоя.

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В то же время гражданские самолеты пострадали от оборудования для создания помех военного класса.

Я очень обеспокоен этим. Мы сталкиваемся с гибридными операциями, иногда направленными на компании и технологические исследования, но также на ключевые учреждения, такие как парламент Норвегии,

– сказал Йонас Гар Стере.

Обратите внимание! В ЕС начали тестирование собственной системы киберзащиты. Такое решение одобрили после хакерской атаки на государственные сайты Украины, которая произошла в ночь с 13 на 14 января.

Кибератака на Украину: что известно

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии. В перечне были десятки госучреждений.

В центре информбезопасности нашли российский след, на это указывала хронология распространения новостей.

Информация сначала появилась в соцсетях, далее были "сливные бачки", затем ее активно распространили уже в России. Украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности. Ведь приложение Дия не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из реестров.

Обратите внимание – Хакеры атаковали госучреждения Украины: смотрите видео