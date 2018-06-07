Кибербезопасность Украины достигла европейского уровня, – Александр Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что за короткий срок кибербезопасность в Украине достигла уровня многих стран Европейского союза.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова на ІХ экспортном форуме, который проходил в четверг в Киеве.
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По оценкам экспертов, мы вышли на уровень кибербезопасности, что соответствует таковому во многих странах Европейского союза, за крайне короткий срок,
– сказал Турчинов.
В то же время секретарь СНБО отметил, что в информационном пространстве наблюдается рост агрессии в отношении Украины.
Александр Турчинов обратил внимание на "энергетическую войну" что ведет Россия, отметив, что проект "Северный поток-2" – это большой вызов для Украины.
Секретарь СНБО добавил, что в случае его запуска потери Украины будут больше чем предоставленные международными партнерами деньги и кредиты.
Напомним, что в Украине в рамках трастовых фондов Североатлантического альянса реализуется ряд проектов для армии. Один из них – создание киберполигона Вооруженных сил Украины.