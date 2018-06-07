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Кібербезпека України досягла європейського рівня, – Олександр Турчинов

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Україна досягла європейського рівня кібербезпеки
Україна досягла європейського рівня кібербезпеки / gyf.com

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов вважає, що за короткий термін кібербезпека в Україні досягла рівня багатьох країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова на ІХ експортному форумі, що проходив в четвер у Києві.

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За оцінками експертів, ми вийшли на рівень кібербезпеки, що відповідає такому в багатьох країнах Європейського Союзу, за вкрай короткий термін,
– сказав Турчинов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що в інформаційному просторі спостерігається зростання агресії щодо України.

Олександр Турчинов звернув увагу на "енергетичну війна" що веде Росія, зауваживши, що проект "Північний потік-2" - це великий виклик для України.

Секретар РНБО додав, що в разі його запуску втрати України будуть більшими ніж надані міжнародними партнерами гроші та кредити.

Нагадємо, що в Україні в рамках трастових фондів Північноатлантичного альянсу реалізується низка проектів для армії. Один з них – створення кіберполігона Збройних сил України.

Теги: Новини України Новини політики Кібербезпека РНБО Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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