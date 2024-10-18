Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР. Также отметили, что под удар попали транспортная компания "Fesco", предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".

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ГУР атаковало спутниковую связь в России

Наши источники отметили, что по результатам DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки.

Обусловлена нестабильность спутниковой связи, которая используется для осуществления мониторинга и контроля за движением морского транспорта,

– отметили в ГУР.

Кстати, российским пропагандистам приказали скрывать факт осуществления DDOS-атаки. Это не дает возможность осуществить объективную оценку нанесенного экономического ущерба на объекты страны-агрессора.

Заметим, что ранее киберспециалисты ГУР атаковали российских провайдеров, топ-сервисы. Кроме того, заблокировали десятки ресурсов промышленных объектов России. Всего уничтожили информации на около 70 терабайт.