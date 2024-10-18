Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР. Також зазначили, що під удар потрапили транспортна-логістична компанія "Fesco", підприємства "Росморпорт" і "Росморречпорт".

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ГУР атакувало супутниковий зв'язок у Росії

Наші джерела зазначили, що за результатами DDOS-атаки відбулися системні збої в доступі до вебсайтів й електронних ресурсів об'єктів атаки.

Зумовлено нестабільність супутникового зв'язку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту,

– зазначили в ГУР.

До речі, російським пропагандистам наказали приховувати факт здійснення DDOS-атаки. Це не дає можливість здійснити об'єктивну оцінку завданих економічних збитків на об'єкти країни-агресора.

Зауважимо, що раніше кіберфахівці ГУР атакували російських провайдерів, топсервіси. Окрім того, заблокували десятки ресурсів промислових об'єктів Росії. Загалом було знищено інформації на близько 70 терабайтів.