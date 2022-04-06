Киберполиция разоблачила более 100 человек, наживавшихся на человеческом горе во время войны

Сотрудники Киберполиции разоблачили 106 злоумышленников, которые мошенничали в интернете, во время войны. В частности, они выдавали себя благотворителями.

В общей сложности Киберполиция проверила 234 человека, которые могли быть причастны к преступлению. По указанным фактам возбуждены уголовные производства.

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С начала военного вторжения России в Украину киберполицейские разоблачили 106 человек на совершении мошенничества в интернете,

– говорится в сообщении.

Самыми распространенными видами мошенничества в условиях военного положения являются:

лжеблаготворительность;

предложения по аренде несуществующего жилья;

фейковые пассажирские перевозки;

продажа несуществующих товаров, в том числе и военной амуниции.

Также правоохранители фиксируют случаи, когда мужчины призывного возраста переправляются через государственную границу под видом организации. Также мошенники предоставляют фейковую информацию о без вести пропавших гражданах.

Киберполиция призывает украинцев перечислять деньги только официальным благотворительным фондам, указанным на сайте НБУ, или через приложение "Дия".

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