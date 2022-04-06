Киберполиция разоблачила более 100 человек, наживавшихся на человеческом горе во время войны
Источник:Киберполиция
Сотрудники Киберполиции разоблачили 106 злоумышленников, которые мошенничали в интернете, во время войны. В частности, они выдавали себя благотворителями.
В общей сложности Киберполиция проверила 234 человека, которые могли быть причастны к преступлению. По указанным фактам возбуждены уголовные производства.
К теме 70 тысяч за эвакуацию из "горячих точек": в Виннице задержали группу мошенников
С начала военного вторжения России в Украину киберполицейские разоблачили 106 человек на совершении мошенничества в интернете,
– говорится в сообщении.
Самыми распространенными видами мошенничества в условиях военного положения являются:
- лжеблаготворительность;
- предложения по аренде несуществующего жилья;
- фейковые пассажирские перевозки;
- продажа несуществующих товаров, в том числе и военной амуниции.
Также правоохранители фиксируют случаи, когда мужчины призывного возраста переправляются через государственную границу под видом организации. Также мошенники предоставляют фейковую информацию о без вести пропавших гражданах.
Киберполиция призывает украинцев перечислять деньги только официальным благотворительным фондам, указанным на сайте НБУ, или через приложение "Дия".
Вас может заинтересовать – Ночное обращение Зеленского за 5 апреля: смотрите видео