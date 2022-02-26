Киберполиция разработала чат-бот для блокировки сервисов дезинформации
Источник:пресс-служба киберполиции
Киберполиция создала чат-бот для блокировки сервисов дезинформации во время российско-украинской войны. Теперь вражеские страницы можно обезвреживать в разных соцсетях.
Чат-бот создали в телеграме – https://t.me/stopdrugsbot. После присоединения пользователи сразу получают подробные инструкции.
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Кроме чат-бота еще есть телеграм-канал
В целом с помощью бота можно заблокировать фейковую информацию в таких самых популярных ресурсах, как:
- телеграм-каналы;
- ютуб-каналы;
- фейсбук-группы;
- инстаграм-профили.
Кроме дезинформации подобные сообщества могут сообщать и о местах дислокаций украинских бойцов, что крайне опасно для Украины и желанно для оккупанта. В киберполиции призывают всех активно участвовать в блокировании вражеских страниц.
Также есть и телеграм-канал, где будут отправлять диверсионные ресурсы для блокировки и подробные инструкции как это сделать. Ссылка https://t.me/stoprussiachannel.