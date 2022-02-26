Чат-бот створили у телеграмі – https://t.me/stopdrugsbot. Після приєднання користувачі одразу отримують детальні інструкції.
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Окрім чат-боту ще є телеграм-канал
Загалом за допомогою боту можна заблокувати фейкову інформацію у таких найпопулярніших ресурсах, як:
- телеграм-канали;
- ютуб-канали;
- фейсбук-групи;
- інстаграм-профілі.
Окрім дезінформації подібні спільноти можуть повідомляти і про місця дислокацій українських бійців, що є вкрай небезпечним для України та бажаним для окупанта. У кіберполіції закликають усіх активно брати участь у блокуванні ворожих сторінок.
Також є і телеграм-канал, де надсилатимуть диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як саме це зробити. Посилання – https://t.me/stoprussiachannel.
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