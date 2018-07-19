Киберполиция закрыла сайт запрещенной "Коммунистической партии Украины": видео с места обыска

В четверг, 19 июля, киберполиция провела санкционированный обыск в столичном офисе запрещенной политпартии "Коммунистическая партия Украины". В результате обыска киберполиция прекратила работу сайта "kpu.ua", который распространял коммунистическую символику.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На веб-ресурсе с доменным именем "kpu.ua" выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики... Полицейские установили, что пользователем IP-адерса, с которого администрируется этот веб-ресурс является партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в городе Киеве, которое есть в пользовании этой политической силы,

– говорится в сообщении полиции.

Во время обыска полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте "kpu.ua" и имеющие отношение к распространению коммунистической символики. По результатам проведенных следственных действий полицейские изымают компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем их будет направлено на экспертизу.

Фото с места обыска в офисе КПУ

Лица, которые имели доступ к администрированию сайта установлены. С ними сейчас работают правоохранители

– добавили в полиции.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Видео с места обыска в офисе КПУ: