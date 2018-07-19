Кіберполіція закрила сайт забороненої "Комуністичної партії України": відео з місця обшуку

У четвер, 19 липня, кіберполіція провела санкціонований обшук у столичному офісі забороненої політпартії "Комуністична партія України". В результаті обшуку кіберполіція припинила роботу сайту "kpu.ua", що поширював комуністичну символіку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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На веб-ресурсі з доменним іменем "kpu.ua" виявлено факти виготовлення та поширення комуністичної символіки… Поліцейські встановили, що користувачем ІР-адерси, з якої адмініструється цей веб-ресурс є партія з подібною назвою в скороченому варіанті. Також встановлено, що наповнення сайту інформацією здійснюється з приміщення у місті Києві, яке є у користуванні цієї політичної сили,

– йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуку поліцейські виявили на комп’ютерах працівників офісу матеріали, які були поширені на сайті "kpu.ua" та мають відношення до поширення комуністичної символіки. За результатами проведених слідчих дій поліцейські вилучають комп’ютерну техніку та змінні носії інформації. В подальшому їх буде направлено на експертизу.



Фото з місця обшуку у офісі КПУ

Особи, які мали доступ до адміністрування сайту встановлені. З ними наразі працюють правоохоронці,

– додали у поліції.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відео з місця обшуку у офісі КПУ: