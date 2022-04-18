Киберпреступники используют тему мариупольской "Азовстали": новая атака на госорганизации
Источник:телеграм Госспецсвязи
Украинцы переживают за украинский Мариуполь. Российские хакеры используют это в собственных интересах.
Так, на государственные организации Украины была осуществлена новая кибератака. Теперь используют тему мариупольской "Азовстали".
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Новая атака на госорганизации Украины
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила распространение электронных писем с темой "Срочно! Деблокация Азовстали Срочно! Разблокировка Азовстали".
В электронном письме прикреплено приложение в виде XLS-документа "Военные на Азовстали.xls", содержащем макрос.
Если открыть документ и активировать макрос – компьютер поразится вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
Так что ни в коем случае не открывайте подобных писем!