Киберпреступники используют тему мариупольской "Азовстали": новая атака на госорганизации

Украинцы переживают за украинский Мариуполь. Российские хакеры используют это в собственных интересах.

Так, на государственные организации Украины была осуществлена новая кибератака. Теперь используют тему мариупольской "Азовстали".

Заметьте Anonymous хакнули сайт "Росатома": слиты гигабайты данных

Новая атака на госорганизации Украины

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила распространение электронных писем с темой "Срочно! Деблокация Азовстали Срочно! Разблокировка Азовстали".

В электронном письме прикреплено приложение в виде XLS-документа "Военные на Азовстали.xls", содержащем макрос.

Если открыть документ и активировать макрос – компьютер поразится вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Так что ни в коем случае не открывайте подобных писем!

Обратите внимание – После атаки Anonymous: в Росавиации документооборот переходит в бумажный формат: смотрите видео