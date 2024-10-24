В ВСУ может быть создан еще один род войск: чем он будет заниматься

В Украине могут создать еще один род войск. Так, в Силах обороны Украины обсудили вопрос создания Киберсил в структуре Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в четверг, 24 октября. Там объяснили, что позволит создание Киберсил, как отдельного рода сил.

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Создание Киберсил в структуре ВСУ

Создание Киберсил, как отдельного рода сил, позволит:

значительно усилить способности украинской армии,

обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, что, на уровне с сушей, морем, воздухом и космосом, признан отдельным операционным доменом.

В Генштабе ВСУ рассказали, что проект Концепции создания Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты – представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, и эксперты. Рабочая встреча состоялась под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Отмечается, что участники заседания рассмотрели основные положения проекта Концепции с учетом опыта создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира.

Кроме того, проанализировали опыт применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины в киберпространстве в ходе отпора полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, определили основные задачи и функции Киберсил в соответствии с распределением полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны относительно действий в киберпространстве.