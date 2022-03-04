"Киборг" двое суток добирался из Брюсселя, чтобы снова защищать Украину: он уже в рядах ВСУ

Бывший защитник Донецкого аэропорта вернулся в Украину, чтобы воевать против захватчиков. До этого он находился в бельгийском Брюсселе.

Мужчина на протяжении последнего времени работал за границей. Но когда узнал, что Россия снова напала на Украину, решил вернуться, не колеблясь.

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Речь идет об отважном бойце-"киборге", который ранее служил в 90-м батальоне 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Теперь он снова будет давать отпор оккупантам.

Кто такие "киборги"

Так называют украинских военных, которые отчаянно обороняли Донецкий аэропорт в 2014 – 2015 годах. Этот аэродром имел особое значение для обеспечения логистики ВСУ.

Диспетчерская башня аэропорта из-за ежедневных атак оккупантов упала 13 января 2015 года. "Киборги" выдержали, не выдержал металл и бетон" , – так сейчас вспоминают о тех событиях.

, – так сейчас вспоминают о тех событиях. Героическая оборона Донецкого аэропорта продлилась 242 дня. Наших уцелевших защитников вывели из разрушенного аэродрома, когда враг взорвал новый терминал аэропорта.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт: смотрите видео

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