23:24
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, сегодня
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      "Киборги" на Волыни отказались от наград после скандального съезда Тимошенко

      258 Читати новину українською
      "Киборги" на Волыни отказались от наград
      "Киборги" на Волыни отказались от наград / chb.in.ua

      Волынские "киборги", которые защищали Донецкий аэропорт, отказались от своих наград. Сделали они это в знак протеста против того, что несколько их собратьев поддержали Юлию Тимошенко и назвали ее "политическим киборгом"

      Военных обидело, что глава союза ветеранов АТО "Побратимы Украины" Николай Миньо назвал Юлию Владимировну "политическим киборгом".

      Читайте также: "При чем здесь Тимошенко": ветеран АТО гневно высказался об агитации на съезде "Батькивщины"

      "Сдаем эти награды, потому что в книжке выдачи указана его (Николая Миньо, – 24 канал) фамилия. Рано или поздно "гречка" закончится. Я думаю вы понимаете, о чем я говорю. А детям надо будет что-то сказать, – сказал защитник Донецкого аэропорта Юрий Оксенюк.

      В моей душе эта награда является самой близкой. Однако я ее сдам, потому что не хочу ничего общего с ними иметь,
      – пояснил "киборг" Вадим Ваврищук.

      "Те, кто перенесли этот ад никогда в жизни так бы не поступили. У меня комок в горле, когда я вспоминаю, как нам привозили, а обратно забирали "двухсотых". Я скажу одним словом, это предатели", – отметил военный Роман Нестерчук.

      Комментарии "киборгов" относительно съезда Тимошенко: видео

      22 января на съезд "Форум единения" Юлия Тимошенко объявила о своем намерении идти на пост Президента Украины. Среди участников форума были и полбатальона ветеранов из разных подразделений в форме. Они вышли на сцену и "пели оды" Юлии Владимировне.

      Поэтому 1 февраля ветеранский союз собирает конференцию в Украинском кризисном медиа-центре, чтобы выразить свое отношение к участию военных в агитации Тимошенко.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волынь Вооруженные силы Украины Киборги Донецкий аэропорт Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 января: Покушения на Порошенко, "защита" Путина, увольнение Зураба Аласании
      сегодня , 22:24 Главные новости 31 января: Покушения на Порошенко, "защита" Путина, увольнение Зураба Аласании
      285
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      сегодня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 137
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      269
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сегодня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 2016
      В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 413
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Старейший университет Украины отметил юбилей
       4 октября 2016 , 19:09
      Новая агрессия Кремля в Украине: на какие шаги может пойти Путин после получения Украиной Томоса
       16 октября 2018 , 01:21
      Порошенко лично нарушает ПДД: Видео
       9 октября 2018 , 12:39
      Tesla начинает строительство завода в Китае
       8 января , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук