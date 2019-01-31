"Киборги" на Волыни отказались от наград после скандального съезда Тимошенко

Волынские "киборги", которые защищали Донецкий аэропорт, отказались от своих наград. Сделали они это в знак протеста против того, что несколько их собратьев поддержали Юлию Тимошенко и назвали ее "политическим киборгом"

Военных обидело, что глава союза ветеранов АТО "Побратимы Украины" Николай Миньо назвал Юлию Владимировну "политическим киборгом".

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"Сдаем эти награды, потому что в книжке выдачи указана его (Николая Миньо, – 24 канал) фамилия. Рано или поздно "гречка" закончится. Я думаю вы понимаете, о чем я говорю. А детям надо будет что-то сказать, – сказал защитник Донецкого аэропорта Юрий Оксенюк.

В моей душе эта награда является самой близкой. Однако я ее сдам, потому что не хочу ничего общего с ними иметь,

– пояснил "киборг" Вадим Ваврищук.

"Те, кто перенесли этот ад никогда в жизни так бы не поступили. У меня комок в горле, когда я вспоминаю, как нам привозили, а обратно забирали "двухсотых". Я скажу одним словом, это предатели", – отметил военный Роман Нестерчук.

Комментарии "киборгов" относительно съезда Тимошенко: видео

22 января на съезд "Форум единения" Юлия Тимошенко объявила о своем намерении идти на пост Президента Украины. Среди участников форума были и полбатальона ветеранов из разных подразделений в форме. Они вышли на сцену и "пели оды" Юлии Владимировне.

Поэтому 1 февраля ветеранский союз собирает конференцию в Украинском кризисном медиа-центре, чтобы выразить свое отношение к участию военных в агитации Тимошенко.