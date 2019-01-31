"Кіборги" на Волині відмовились від нагород після скандального з'їзду Тимошенко

Волинські "кіборги", які боронили Донецький аеропорт, відмовились від своїх нагород. Зробили вони це на знак протесту проти того, що кілька їхніх побратимів підтримали Юлію Тимошенко.

Військових обурило, що голова спілки ветеранів АТО "Побратими України" Микола Миньо назвав Юлію Володимирівну "політичним кіборгом".

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"Здаємо ці нагороди, бо у книжці видачі зазначене його (Миколи Миньо, – 24 канал) прізвище. Рано чи пізно "гречка" закінчиться. Я думаю ви розумієте, про що я кажу. А дітям треба буде щось сказати, – сказав захисник Донецького аеропорту Юрій Оксенюк.

В моїй душі ця нагорода є найближчою. Однак я її здам, бо не хочу нічого спільного з ними мати,

– пояснив "кіборг" Вадим Ваврищук.

"Ті, хто перенесли це пекло ніколи в житті так би не вчинили. У мене клубок в горлі, коли я згадую, як нам привозили, а назад забирали "двохсотих". Я скажу одним словом, це запроданці", – зазначив військовий Роман Нестерчук.

Коментарі "кіборгів" щодо з'їзду Тимошенко: відео

22 січня на з'їзд "Форум єднання" Юлія Тимошенко оголосила про свій намір йти на посаду Президента України. Серед учасників форуму були й півбатальйону ветеранів з різних підрозділів у формі. Вони вийшли на сцену та "співали оди" Юлії Володимирівні.

Через це 1 лютого ветеранська спілка збирає конференцію в Українському кризовому медіа-центрі, аби висловити своє ставлення до участі військових в агітації Тимошенко.