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      "До чого тут Тимошенко": ветеран АТО гнівно висловився про агітацію на з'їзді "Батьківщини"

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      1 лютого ветеранська спілка збирає конференцію, аби висловити своє ставлення до участі військових у так званому "Форумі єднання" Юлії Тимошенко, де вона заявила про намір стати Президентом України.

      Про це у прямому ефірі розповів ініціатор конференції, волонтер та ветеран АТО конференції Влад Грищенко.

      Читайте також: Хочеш агітувати – зніми форму: про присутність військових на форумах Порошенка й Тимошенко

      "Останніми днями до мене багато дзвонили дружини загиблих в Донецькому аеропорту, яких діти отримали нагороди. В них одне запитання – їм теж віддавати нагороди? Зрозумійте, не можна спекулювати на пам'яті загиблих. Тому ми всі збираємось у Кризовому центрі, аби висловити свою думку. Якщо ти підтримуєш якогось кандидата, то, будь ласка, зніми нагороди, форму, а тоді висловлюй свою громадянську думку без маніпуляцій", – пояснив Грищенко.

      форум тимошенко військові
      Військові на з'їзді Тимошенко

      Він також зазначив, що ті, хто перебуває на фронті права голосу не мають. Вони не беруть участь у виборах. Голосують тільки військові, які перебувають у місці дислокації по частинах. Більшість не має можливості проголосувати.

      Всі хлопці висловлюють невдоволення цим вчинком. Військові, які були на з'їзді, не мають права говорити, що Тимошенко є кіборгом. Адже так назвали тих, хто дійсно стояв в Донецькому аеропорту. А до чого тут Юлія Володимирівна?,
      – емоційно висловився ветеран АТО.

      За його інформацією, серед 42 людей, які вийшли на сцену, були лише троє захисників Донецького аеропорту.

      батьківщина форум
      Серед 42 військових, лише троє захищали Донецький аеропорт

      22 січня на з'їзд партії "Батьківщина", де Юлія Тимошенко оголосила про свій намір йти на посаду Президента України, були присутні й військові. Півбатальйону ветеранів з різних підрозділів у формі вийшли на сцену та "співали оди" Юлії Володимирівні.

      Хто категорично не має права брати участь у передвиборчій агітації? • Особи, які не є громадянами України.
      • Органи виконавчої влади та їх працівники.
      • Органи місцевого самоврядування та їх працівники.
      • Правоохоронні органи й суди та їх працівники – у робочий час.
      • Члени виборчих комісій під час виконання безпосередніх обов'язків на строк здійснення повноважень.

      Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

       

      Теги: Новини України Юлія Тимошенко Новини політики Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Збройні сили України Донецький аеропорт
      Джерело: 24 канал
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