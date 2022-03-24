Бросают их в ад, – глава Луганской ОВА о принудительной мобилизации на оккупированном Донбассе

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские захватчики принудительно мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Фактически орки вынуждают украинцев воевать против Украины.

Оккупантам совершенно безразлично, что у людей, которых они пытаются привлечь к войне, нет боевого опыта и умения владеть оружием. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

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Сергей Гайдай подчеркнул, что оккупантам плевать на людей, поэтому они отправляют мужчин без опыта в первые ряды, из-за чего те гибнут десятками.

У нас есть информация о том, что мужчин от 18 до 65 лет принудительно мобилизуют в армию орков и бросают их прямо в ад. Людей неопытных в военном деле, которые не знают, как обращаться с оружием, бросают в первые волны наступления, они десятками погибают. Но плевать на это хотели орки, для них это не люди, это расходный материал,

– заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что часто у людей нет выбора – либо мобилизация, либо расстрел. Поэтому он дал совет тем, кого орки пытаются бросить воевать – при первой возможности сдаться в плен Вооруженным Силам Украины, только так они смогут остаться в живых.

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