Окупантам абсолютно байдуже на те, що в людей, яких вони намагаються залучити до війни, немає бойового досвіду та вміння володіти зброєю. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Сергій Гайдай наголосив, що окупантам байдуже на людей, тому вони відправляють чоловіків без досвіду в перші ряди, через що ті гинуть десятками.

У нас є інформація про те, що чоловіків від 18 до 65 років примусово мобілізують в армію орків і кидають їх просто в пекло. Людей неосвідчених у військовій справі, які не знають, як поводитися зі зброєю, кидають у перші хвилі наступу, вони десятками гинуть. Але плювати на це хотіли орки, для них це – не люди, це – розхідний матеріал,

– заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА підкреслив, що часто в людей немає вибору: або мобілізація, або розстріл. Тому він дав пораду тим, кого орки намагаються кинути воювати – за першої нагоди здатися в полон Збройним Силам України, тільки так вони зможуть залишитися живими.

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