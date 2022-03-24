В ефірі телеканалу "Рада" Сергій Гайдай зазначив, що напередодні нашим хлопцям вдалося збити ворожий літак. Тож є ймовірність, що окупанти з побоюванням скидатимуть бомби. Натомість вони не полишають спроб прорватися на територію області.

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Спроби прорватися на Луганщину закінчуються "двохсотими"

Вони спробували вночі зробити два прориви біля Попасної і в Рубіжному. Залишили "двохсотими" декілька десятків своїх орків і відійшли. Нічого їм не вдається зробити,

– зауважив Гайдай.

Водночас він додав, що окупанти продовжують обстрілювати цілу область. На жаль, немає таких населених пунктів, де б не було ворожих обстрілів. Найскладніша зараз ситуація в Попасній, Рубіжному та Кремінній. Не оминають увагою окупанти також Сєвєродонецьк.

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