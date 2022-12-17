Ненастье накрыло столицу 17 декабря. Из-за туманной погоды на Севере государства объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.

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В столице Украины густой туман

Да бл*н, Британия даже туманы нам отдала!

– написала жительница столицы Евгения Матюшкина.

Она также показала кадры заснеженного города.

Киев покрыл густой туман / Фото Евгении Матюшкиной

В телеграмм-каналах также отмечают, что столица превратилась в Сайлент-Хилл.

Справка. Сайлент Хилл – это канадский психологический ужастик по мотивам японской видеоигры Silent Hil. Герой хочет выяснить причину болезни своей пасеницы, поэтому отправляется в туманный город Сейлент Хилл, где попадает в альтернативный мир с монстрами.

Кадры столицы, которую покрыл густой туман / Фото Galina Lapina и "Реальный Киев"

Как выглядит центр Киева

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на Софийской площади 17 декабря уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости.

В то же время на кадрах, опубликованных главой города, виден сильный туман.

Центр города в тумане / Фото с телеграммы Виталия Кличко

Следует отметить, что в Укрэнерго 17 декабря объяснили, что состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погоды. В частности, дождь со снегом, мороз и сильный ветер, приводящие к оледенению оборудования. Несмотря на непогоду, ремонтники работают круглосуточно.

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