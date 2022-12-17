Ненастье накрыло столицу 17 декабря. Из-за туманной погоды на Севере государства объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.
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В столице Украины густой туман
Да бл*н, Британия даже туманы нам отдала!
– написала жительница столицы Евгения Матюшкина.
Она также показала кадры заснеженного города.
Киев покрыл густой туман / Фото Евгении Матюшкиной
В телеграмм-каналах также отмечают, что столица превратилась в Сайлент-Хилл.
Кадры столицы, которую покрыл густой туман / Фото Galina Lapina и "Реальный Киев"
Как выглядит центр Киева
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на Софийской площади 17 декабря уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости.
В то же время на кадрах, опубликованных главой города, виден сильный туман.
Центр города в тумане / Фото с телеграммы Виталия Кличко
Следует отметить, что в Укрэнерго 17 декабря объяснили, что состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погоды. В частности, дождь со снегом, мороз и сильный ветер, приводящие к оледенению оборудования. Несмотря на непогоду, ремонтники работают круглосуточно.
Погода в Украине: важные сообщения
- В Украине 18 декабря прогнозируют сильный мороз и гололедицу. По данным синоптиков, начнется похолодание. В Центре Украины прогнозируют дождь, а в юго-восточной части государства – небольшой снег.
- Более того, 19 декабря на Николая в Украине будут сильные морозы. Холоднее всего – на Западе. Однако во всех областях будет солнечно, не будет ни дождя, ни снега.
- Кроме того, украинских туристов, планирующих на праздники поехать в Европу, предупредили о сильном холоде. В частности, непогода накроет Северную и Западную Европу.