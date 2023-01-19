Так что стабилизационные графики отключение света с завтрашнего дня 20 января будут действовать как в столице, так и в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Рассказываем, какими в этих регионах будут ограничения.

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На каждую область выделили определенный предел

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В ДТЭК отметили, что Укрэнерго предоставило новые ограничения, касающиеся потребления электроэнергии на 20 января. Они будут такими:

Киев (днем 952 МВт/ночью 719 МВт)

(днем 952 МВт/ночью 719 МВт) Киевщина (днем 703 МВт/ночью 625 МВт)

(днем 703 МВт/ночью 625 МВт) Одесщина (днем 660 МВт/ночью 385 МВт)

(днем 660 МВт/ночью 385 МВт) Днепропетровщина (днем 1193 МВт/ночью 1187 МВт)

Соответствующие лимиты предполагают, что в Одесской области графики стабилизационных отключений будут действовать с 07:00 по 24:00. Кроме того, в остальных регионах ГПО будут действовать круглосуточно.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Вас же мы призываем продолжать ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Не включайте приборы одновременно. Ваше ответственное использование электроприборами позволит избежать аварийного отключения света.

Когда самая сложная ситуация со светом