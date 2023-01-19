Тож стабілізаційні графіки відключення світла від завтра 20 січня діятимуть як у столиці, так і в Київській, Одеській і Дніпропетровській областях. Розповідаємо, якими в цих регіонах будуть обмеження.
Читайте також Три обленерго оштрафували за порушення графіків відключень світла
На кожну область виділили певний ліміт
У ДТЕК зауважили, що Укренерго надав нові обмеження, які стосуються споживання електроенергії на 20 січня. Вони будуть такими:
- Київ (вдень 952 МВт/вночі 719 МВт)
- Київщина (вдень 703 МВт/вночі 625 МВт)
- Одещина (вдень 660 МВт/вночі 385 МВт)
- Дніпропетровщина (вдень 1193 МВт/вночі 1187 МВт)
Відповідні ліміти передбачають, що на Одещині графіки стабілізаційних відключень діятимуть з 07:00 по 24:00. Крім того, у решті регіонах ГПВ діятимуть цілодобово.
Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу
Вас же ми закликаємо продовжувати відповідально ставитися до споживання електроенергії. Не вмикайте одночасно прилади. Ваше відповідальне користування електроприладами дозволить уникнути аварійного відключення світла.
Коли найскладніша ситуація зі світлом
- Як зазначили в Укренерго, відчутний дефіцит потужностей спостерігають ввечері. Тоді генерація має можливість покрити лише 3/4 споживання користувачів. У компанії нагадали, що причина цього дефіциту – пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Їх поруйнували росіяни ракетними ударами.
- У компанії підкреслили, що атака 14 січня завдала суттєвих пошкоджень. Їх зазнали кілька енергоблоків теплових електростанцій.
- Відомо, що вдалося завершити ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Крім того, відновлено лінію електропередачі, що з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою. Вона забезпечує її живлення, а також запобігає аварії.
- Нагадаємо, що напередодні стало відомо про виділення 125 мільйонів доларів Україні Сполученими Штатами. Їх наша держава отримає для того, щоб зайнятися ремонтом знищеної ворогом енергоструктури.