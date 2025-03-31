"Сильный символ": в Киев прибыли парламентские представители со всей Европы

В понедельник, 31 марта, в Киев приехали представители парламентов стран Европы. Этот визит стал символом поддержки, солидарности и доверия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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В Киеве собрались европейские парламентарии

В Киев прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил парламентариев "за готовность быть рядом с Украиной". По его словам, этот визит стал сильным символом поддержки, солидарности и доверия.

Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, что приближает победу справедливости и длительного мира,

– подчеркнул Стефанчук.

В Киев прибыли представители парламентов Европы: смотрите видео

В Киеве политики примут участие в саммите глав парламентов. Ранее также сообщалось, что 31 марта состоится церемония чествования третьей годовщины освобождения Бучи, в которой примут участие европейские парламентарии.