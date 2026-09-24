Об этом сообщает ГСЧС.

Как выглядит "Искандер", который Россия запустила по Киеву?

После ночного российского обстрела Киева саперы ГСЧС обнаружили в одном из районов столицы остатки ракеты "Искандер-М".

Для их извлечения спасатели использовали пиротехническую машину тяжелого типа и манипулятор. Специалисты безопасно извлекли обломки с места их падения и перевезли для дальнейшего обезвреживания.

В ГСЧС показали, как выглядят остатки российской ракеты, которой враг атаковал украинскую столицу.

"Искандер-М" после удара по столице / Фото ГСЧС

Спасатели в очередной раз напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета нельзя приближаться к нему или прикасаться к нему. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 101.

Напомним, враг ночью 24 сентября совершил атаку на Киев баллистическими ракетами, в столице прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:54 из-за угрозы баллистического удара, после чего в городе начали действовать силы ПВО.

В результате чего в Днепровском районе поврежден 16-этажный жилой дом, часть конструкций которого разрушена, а под завалами могли остаться люди.

В Подольском районе обломки ракеты упали возле роддома, повредив окна и фасад, а на стоянке загорелись автомобили, в результате чего погиб человек. В

Святошинском районе повреждено складское здание, а в Соломенском возник пожар на территории складских помещений, где пострадали трое человек.

В Дарницком районе обломок ракеты упал на дорогу, после чего загорелись три автомобиля. В целом, по предварительным данным, в результате ночной атаки погибли два человека, еще восемь пострадали, четверо из них были госпитализированы, а двое находились в тяжелом состоянии.