Поврежденные дома, учебные заведения и железная дорога: полиция показала Киев после атаки

В ночь на 17 сентября российские войска провели очередную атаку на Киев, в ходе которой были использованы ракеты и беспилотники. В результате атаки пострадали 16 человек, в том числе 3 детей.

Полиция показала кадры последствий вражеского удара, на которых видны поврежденные здания и территории, подвергшиеся разрушениям.

Что известно об атаке?

В результате российского удара пострадали не только жилые дома. В столице также зафиксированы повреждения учебных заведений и железнодорожной инфраструктуры.

В результате российской атаки пострадали 16 местных жителей. Среди пострадавших – 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Большинство пострадавших – жители поврежденного 16-этажного дома в Днепровском районе столицы.

Последствия атаки зафиксированы в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Киев приходит в себя после ночной атаки / Фото Нацполиции

На местах вражеских ударов продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют каждое последствие российской атаки.

Напомним, воздушная тревога в Киеве в ночь на 17 сентября объявлялась несколько раз. Вскоре после полуночи сигнал связывали с угрозой применения реактивных беспилотников, а около 02:00 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Во время атаки россияне применили баллистическое вооружение, поэтому в столице раздалась серия мощных взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, предварительно, пуски ракет осуществлялись как минимум с трех направлений – Курской, Воронежской и Брянской областей.

Кроме того, существовала угроза запуска ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, поэтому по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы также сообщали о возможных запусках "Калибров" из района Каспийского моря.