Поліція показала кадри наслідків ворожого удару, на яких видно пошкоджені будівлі та території, що зазнали руйнувань.

Що відомо про атаку?

Внаслідок російського удару пошкоджень зазнали не лише житлові будинки. У столиці також зафіксували пошкодження навчальних закладів та залізничної інфраструктури.

Через російську атаку постраждали 16 місцевих мешканців. Серед потерпілих – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість постраждалих – мешканці пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі столиці.

Наслідки атаки зафіксували у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах.

Київ оговтується після нічної атаки / Фото Нацполіція

На місцях ворожих ударів продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують кожен наслідок російської атаки.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві в ніч на 17 вересня оголошувалася кілька разів. Невдовзі після опівночі сигнал пов’язували із загрозою застосування реактивних безпілотників, а близько 02:00 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Під час атаки росіяни застосували балістичне озброєння, через що в столиці пролунала серія потужних вибухів. За даними моніторингових ресурсів, попередньо, пуски ракет здійснювалися щонайменше з трьох напрямків – Курської, Воронезької та Брянської областей.

Крім того, існувала загроза запуску ракет "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, через що повітряну тривогу оголошували по всій Україні. Моніторингові канали також повідомляли про можливі пуски "Калібрів" із району Каспійського моря.