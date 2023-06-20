Киев атаковали "Шахедами": сколько удалось уничтожить целей

Киев и область ночью 20 июня атаковали "Шахедами". Однако наши силы ПВО сработали отлично.

В этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы "Shahed". Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней.

Важно Во Львове предварительно – попадание в объект критической инфраструктуры: был пожар

Сколько дронов уничтожили над Киевом

Как отметили в КГВА, дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей. Сейчас информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Данные обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи – не снимайте ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и, соответственно – свою жизнь,

– призвал глава КГВА Сергей Попко.

Что известно о ночной атаке Украины

В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожены.

Также по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300. Информация пока уточняется.

Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, предварительно, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар и на месте уже работают все службы.

Предварительно известно, что Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага. Мишенями россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха. Информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

За прошедшие сутки враг применил 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131". Все 8 воздушных целей были уничтожены. Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.