Как россияне атакуют Киев Цифровой, чтобы похитить данные киевлян, – заместитель Кличко о диджитализации

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В сентябре Киев занял 13-е место в рейтинге Local Online Services Index от ООН, который проводится каждые два года. Он оценивает уровень цифровизации и развития электронных сервисов.

Несмотря на полномасштабную войну, в электронном направлении украинская столица обошла Париж, Рим и Вену. Хотя из-за вторжения на некоторое время развитие электронных сервисов приостановили, сейчас столица вернулась к диджитализации.

24 Канал поговорил с руководителем цифровой трансформации Киева (CDTO), заместителем городского главы Петром Оленичем о том, что еще не работает в цифровой столице и как город внедряет новые сервисы во время большой войны.

Как Киев достиг топового места в рейтинге

Этого результата достигли благодаря тому, что в Киеве заложена идея развития умного города, объясняет Петр Оленич. Не в том аспекте, что в городе необходимо будет все диджитализировать – это будет глупо, говорит собеседник. Смысл в том, что цифровой инструмент должен быть нужен людям.

Оленич приводит пример технологии, которая уже не является актуальной. Это туристические терминалы, которые стали лишними и ненужными. Люди стали пользоваться смартфонами и Google Street View для понимания, куда им пойти.

Первый критерий – сервис должен пользоваться спросом, второй – сервис должен быть удобным. И третье – не стоит забывать, что сервис создается людьми для людей, это должен быть инструмент, – говорит Оленич.

По словам заместителя мэра, работу над цифровизацией сервисов начали с изучения потребностей киевлян – что бы они хотели получить – и по оценке готовности направлений.

"Не все сферы были готовы, их необходимо было подготовить. Конечно, транспортные вопросы – электронный билет, парковка, управление трафиком – были на первом месте", – замечает собеседник.

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Далее в очереди – вопросы жилищно-коммунальной сферы, электронной демократии. Мы начали воплощать свой глобальный замысел, постепенно, шаг за шагом, кирпичик к кирпичику. Война изменила приоритетность, заставила нас скорректировать часть сервисов, отсрочить некоторые сервисы на следующие годы. В 2024 году ситуация более-менее стабилизировалась, мы сконцентрировались на вопросах безопасности, управления потоками, своевременного информирования, в частности, о ракетных ударах, укрытия, где получить воду, где получить лекарства, и так далее. Под это все выстраивалась инфраструктура,

– объясняет Оленич.

Поскольку во время войны невозможно собирать людей большими группами для публичных обсуждений, в Киеве Цифровом запустили электронную демократию. Это инициативы от киевлян в форме петиций и опросы о переименовании улиц и по другим вопросам.

Что касается рейтингов, для нас это очень важно, ведь когда ООН проводит рейтинг, они не оценивают именно наличие сервисов. Их интересует, пользуются ли этими сервисами, как эти сервисы влияют на жизнь, а это безопасность, комфорт и экологичность. И как пользователи воспринимают эти сервисы,

– говорит собеседник.

Если взять чисто сухие цифры, какой-то город может оказаться формально выше в рейтинге Киева из-за большого количества сервисов, однако ими может никто не пользоваться, отмечает Петр Оленич. Также важно то, что во время большой войны городские сервисы устойчиво работают, хоть иногда выключается электроэнергия.

Всегда существовал тезис, что цифра первая падет. На самом деле, как оказалось, энергоэффективной оказалась именно цифра. Потому что старые аналоговые подходы очень сложные, энергозатратные, не рассчитаны вообще на отсутствие электроэнергии. А современные электронные сервисы – экономные, потому что всегда разрабатываются и внедряются с пониманием экологичности. Чем меньше мы используем энергии, тем лучше для нашей планеты,

– замечает Оленич.

Какие проблемные места есть в цифровизации Киева

В отличие от некоторых европейских столиц, в Киеве отсутствуют терминалы для приобретения билетов на каждой остановке. Оленич объясняет это тем, что Киев перепрыгнул определенные эпизоды технологического развития: "В свое время в Африке не было телефонной связи, а когда они начали ее внедрять, уже была мобильная связь".



Петр Оленич в офисе Киева Цифрового / Фото КГГА

Когда мы начали внедрять технологии, города наших партнеров сделали это на 15 лет раньше. Тогда терминалы и приобретение билетов офлайн были актуальными. Мы же внедряли это уже во время активной фазы развития производства смартфонов и мобильных технологий, которые позволяли делать это без проводов,

– объясняет собеседник.

Однако не стоит забывать об инклюзивности. Не все люди имеют смартфоны, кто-то не желает устанавливать приложение. Поэтому есть альтернативные сервисы.

"На самом деле на каждой остановке есть привязанный терминал, или на самой остановке, или в ближайшем магазинчике. У нас есть контракты с сетями платежных терминалов", – добавляет Оленич. Но, как правило, в Киеве все покупают билеты либо в смартфоне, либо в пункте самообслуживания на остановке.

Чего не видит пользователь

Приложение Киев Цифровой – это фасадная часть, небольшая и удобная, рассказывает Петр Оленич. Есть и другая часть, которая состоит из таких компонентов:

большая сеть из тысяч километров оптоволокна;

беспроводная сеть сенсоров;

отдельная система центров обработки данных с резервированием на случай повреждения для быстрого восстановления;

киберцентр, который ежесекундно контролирует периметр и внутреннее состояние, чтобы сервисы работали и не были повреждены злоумышленниками.

По словам собеседника, агрессор еженедельно пытается атаковать Киев Цифровой в попытках украсть данные о киевлянах и взломать систему электронного билета.

Любой крупный сервис, если он не работает, вызывает определенное напряжение в обществе – это может привести к панике. А паника в большом городе – это очень большая проблема, отмечает Оленич. Однако команда работает, чтобы таких случаев не было.

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Используются ли системы искусственного интеллекта

Киев стремится к созданию цифрового двойника города. А искусственный интеллект в столице сейчас рассматривают для внедрения в нескольких сферах, рассказывает заместитель председателя КГГА, в частности в образовании.

Поскольку в Киеве не так много специалистов по искусственному интеллекту, которых можно привлечь для городских проектов, мы начинаем постепенно, определяя сферу. Город большой, и мы не можем экспериментировать с тремя миллионами пользователей,

– говорит собеседник.

Речь идет о корпоративном стандарте, когда мы должны исследовать, разработать, протестировать, проверить, внедрить и дать пользователю готовый сервис уже без каких-либо нюансов. Поэтому искусственный интеллект сейчас в образовательном пространстве активно внедряется. Он сегодня помогает учителям с построением ежедневных планов учебных для школьников и с дополнительным развитием самообразования учителей, объясняет Оленич.

Заработают ли табло на остановках и станциях

Уже несколько лет как в столичном метро появились экраны, которые должны показывать время до прибытия поезда. Однако таймер появляется на экранах только раз в несколько минут, остальное время занято рекламой. Похожая проблема и с табло на остановках наземного транспорта, часть из которых не работает.



Петр Оленич в офисе Киева Цифрового / Фото КГГА

По словам Петра Оленича, эта инфраструктура пока не связана с работой IT-департамента КГГА. В планах – внедрить электронную транспортную систему города, которую отложили в 2022 году из-за войны. Кроме программных средств, для решения проблем надо обновить аппаратную инфраструктуру по светофорам, контроллерам табло и тому подобное.

В наших планах – системно обновить весь инфраструктурный аппаратный комплекс, табло – это один из его элементов. Все планируем объединить в единую систему управления, в том числе для оповещений и указаний от Минобороны и ГСЧС на случай чрезвычайных ситуаций,

– рассказывает Оленич.

Воплощение этих планов рассчитано на 2025 – 2026 годы. В метро Киев Цифровой уже сейчас обновляет компоненты электронного билета, чтобы завершить процесс подключения метрополитена – говорится о терминалах на турникетах.

Кто финансирует и вовлечен в Киев Цифровой

До 2021 года проекты Киева Цифрового финансировали исключительно из столичного бюджета, с 2022-го помогают доноры.

В частности, Microsoft выдала лицензии на несколько миллиардов гривен, а Dell передала городу серверного оборудования более чем на миллиард гривен. Также привлечены фонды и меценаты, в частности, к проектам по ментальному здоровью.



Петр Оленич / Фото КГГА

А к анализу работы привлечены аналитики – в прошлом году приезжали специалисты из Лондона, отмечает Оленич. Они предоставили выводы по работе департаментов, проводили интервью по функциональности работы, давали рекомендации, где нужна цифровизация и какие сервисы необходимы.

"Также нам существенно помогает Klitschko Foundation, в том числе с проектами по ментальному здоровью", – добавляет собеседник.

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Что будет дальше

Сейчас Киев Цифровой под руководством мэра Виталия Кличко работает над новыми сервисами, которые появятся как в приложении, так и в городе, делится Петр Оленич. Среди сервисов такие: