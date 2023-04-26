В Киев едут первые вагоны метро, которые бесплатно предоставила Польша, – Виталий Кличко

Вскоре в Киев прибудет первая партия вагонов метро, оказываемых столицей в качестве помощи европейским партнерам.

Он отметил, что в настоящее время и к транспортировке готовы 6 вагонов. В общей сложности столица должна получить 60 подвижных составов.

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"Скоро в Киев из Варшавы прибудет первая партия вагонов метрополитена из помощи, которую оказывают нам польские друзья. В настоящее время практически готовы к транспортировке 6 вагонов. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности Варшавского метрополитена и Международной ассоциации общественного транспорта, подземка Киева бесплатно получит 60 вагонов", – отметил Кличко.

Он уточнил, что речь идет о передаче подвижного состава серии №717.

"Для Киевского метрополитена это весомая помощь, поскольку 80% подвижного состава – советского производства. И мы благодарим наших партнеров за поддержку и всестороннюю помощь! Полученные вагоны в первую очередь будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будут эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линиях подземки", – сообщил мэр Киева.

По его словам, поставка всех 60 вагонов произойдет поэтапно в течение этого года.

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Ранее Виталий Кличко сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров 76 городских. автобусов, 40 современных скорых и 40 пожарных автомобилей.