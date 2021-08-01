Киев и еще несколько регионов накроют мощные грозы и шквалы
Источник:ГСЧС
Синоптики предупредили жителей нескольких областей об ухудшении погоды 2 августа. Идут мощные грозы, шквал и град.
Так, в понедельник в западных, северных и центральных регионах будут грозы. Такую же ситуацию прогнозируют в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
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Более того, в отдельных районах возможен град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности.
Непогода охватит Киев
Столицу 2 августа тоже накроет гроза. В Киевской области предупреждают о граде и шквалах.
Погода 2 августа / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в августе
Август будет жарким, но не сухим. Средняя температура в последний месяц лета будет выше, чем обычно. Абсолютный минимум температуры воздуха будет достигать 0 - +7 градусов. Максимум – +35...+39.
Последний месяц лета будет немного дождливым. Среднее месячное количество осадков составит 30 – 69 миллиметров. Несколько меньше их будет в Херсонской области, а больше – на Прикарпатье и Закарпатье.