Киев и еще несколько регионов накроют мощные грозы и шквалы

Синоптики предупредили жителей нескольких областей об ухудшении погоды 2 августа. Идут мощные грозы, шквал и град.

Так, в понедельник в западных, северных и центральных регионах будут грозы. Такую же ситуацию прогнозируют в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

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Более того, в отдельных районах возможен град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности.

Непогода охватит Киев

Столицу 2 августа тоже накроет гроза. В Киевской области предупреждают о граде и шквалах.

Погода 2 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в августе

Август будет жарким, но не сухим. Средняя температура в последний месяц лета будет выше, чем обычно. Абсолютный минимум температуры воздуха будет достигать 0 - +7 градусов. Максимум – +35...+39.

Последний месяц лета будет немного дождливым. Среднее месячное количество осадков составит 30 – 69 миллиметров. Несколько меньше их будет в Херсонской области, а больше – на Прикарпатье и Закарпатье.