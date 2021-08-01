Так, у понеділок в західних, північних та центральних регіонах будуть грози. Таку ж ситуацію прогнозують в Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
Актуально Спека з грозами – синоптики дали прогноз на перші дні серпня
Негода охопить Київ
Столицю 2 серпня теж накриє гроза. У Київській області попереджають про град та шквали.
Погода 2 серпня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода у серпні
Серпень буде спекотним, але не сухим. Середня температура в останній місяць літа буде вищою, ніж зазвичай. Абсолютний мінімум температури повітря сягатиме 0 – +7 градусів. Максимум – +35...+39.
Останній місяць літа буде трішки дощовим. Середня місячна кількість опадів складатиме 30 – 69 міліметрів. Дещо менше їх буде у Херсонській області, а більше – на Прикарпатті та Закарпатті.