Американские СМИ пишут, что на фоне войны с Россией украинцы возлагают надежды на визит госсекретаря США Энтони Блинкена. Киев хочет услышать четкую поддержку украинского членства в НАТО, а Вашингтон ждет украинских обещаний о борьбе с коррупцией.

В США отметили, что визит Блинкена происходит на раннем этапе его работы в Госдепе и перед любыми визитами в Россию. Это сигнализирует о высоком внешнеполитическом приоритете для администрации президента Джо Байдена.

Кстати Счастлив снова вернуться в Украину, – Блинкен о визите в Киев

Что пишут американские СМИ

Зеленский хочет более четких сигналов

В Лондоне Госсекретарь сказал, что использует визит в Украину для демонстрации непоколебимой поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако Зеленский намекнул, что хочет более весомых действий.

Украине нужен четкий сигнал относительно европейской и евроатлантической перспективы. Пора прекратить откладывание этих вопросов "на потом", на "когда-то", "через 10 лет",

– писал раньше Зеленский.

О войне на Донбассе

СМИ США напомнили о напряжении на Донбассе и возле украинской границы. Также акцентировали на обстреле больницы в Красногоровке.

"Россия продолжает утверждать, что ее солдат якобы нет на Донбассе. Но в этом году она спровоцировала страх перед полномасштабным российским вторжением, стянув войска к границам Украины", – пишет издание.

Также отметили слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об угрозе в Азовском море.

Присоединятся ли США к нормандскому формату

СМИ утверждают, что в дипломатические усилия, нацеленные закончить войну в Украине, зашли в тупик. Поэтому Зеленский призвал США попытаться восстановить их, присоединившись к переговорам в "Нормандском формате". Однако отметили, что Россия точно будет против американского участия.

Украина хочет не только получать политические сигналы поощрения, но и хочет, чтобы США заняли четкую и очень жесткую позицию относительно дальнейшей интеграции Украины в НАТО. Чтобы США действовали не только как адвокат Киева, но и стороной, которая настаивает,

– подчеркнул аналитик центра "Пента" Владимир Фесенко.

Что ждут США от Украины

США ожидают от Украины борьбы с коррупцией. Кстати, также Госдеп накануне выразил большую обеспокоенность решением украинского правительства уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Обратите внимание! Блинкен 6 мая приехал в Украину. Он уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.