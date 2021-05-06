Американські ЗМІ пишуть, що на тлі війни з Росією українці покладають надії на візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Київ хоче почути чітку підтримку українського членства в НАТО, а Вашингтон чекає українських обіцянок про боротьбу з корупцією.

У США зауважили, що візит Блінкена відбувається на ранньому етапі його роботи у Держдепі та перед будь-якими візитами в Росію. Це сигналізує про високий зовнішньополітичний пріоритет для адміністрації президента Джо Байдена.

До речі Щасливий знову повернутися в Україну, – Блінкен про візит до Києва

Що пишуть американські ЗМІ

Зеленський хоче більш чітких сигналів

У Лондоні Держсекретар сказав, що використає візит в Україну для демонстрації непохитної підтримки незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Однак Зеленський натякнув, що хоче більш вагомих дій.

Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської й євроатлантичної перспективи. Пора припинити відкладання цих питань "на потім", на "колись", "через 10 років,

– писав раніше Зеленський.

Про війну на Донбасі

ЗМІ США нагадали про напругу на Донбасі та біля українського кордону. Також акцентували на обстрілі лікарні у Красногорівці.

"Росія продовжує стверджувати, що її солдатів нібито немає на Донбасі. Але цього року вона спровокувала страх перед повномасштабним російським вторгненням, стягнувши війська до кордонів України", – пише видання.

Також зазначили про слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеба щодо загрози в Азовському морі.

Чи приєднаються США до нормандського формату

ЗМІ стверджують, що дипломатичні зусилля, націлені закінчити війну в Україні, зайшли в глухий кут. Тому Зеленський закликав США спробувати відновити їх, приєднавшись до перемовин у "Нормандському форматі". Однак зазначили, що Росія точно буде проти американської участі.

Україна хоче не лише отримувати політичні сигнали заохочення, а й хоче, щоб США зайняли чітку і дуже жорстку позицію щодо подальшої інтеграції України в НАТО. Щоб США діяли не лише як адвокат Києва, а й стороною, яка наполягає,

– наголосив аналітик центру "Пента" Володимир Фесенко.

Що чекають США від України

Натомість США очікують від України боротьби з корупцією. До речі, також Держдеп напередодні висловив велику стурбованість рішенням українського уряду звільнити голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Зверніть увагу! Блінкен 6 травня приїхав в Україну. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.