Киев хочет участвовать в разработке стратегической концепции НАТО, – Стефанишина
Украина хочет приобщиться к формированию стратегической концепции НАТО-2030. По мнению вице-премьера Ольги Стефанишиной, в Украины для этого достаточно опыта и возможностей.
Украинская делегация встретилась со Столтенбергом
Эту тему обсуждали во время визита украинской делегации в штаб-квартиру НАТО, в том числе и во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует "Европейская правда".
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Украина является той силой, которая может существенно усилить евроатлантическую безопасность благодаря своему практическому опыту, уже имеющимся возможностям в сфере безопасности и обороны, готовности к трансформации и партнерству в регионах вне собственных границ,
– отметила Ольга Стефанишина.
Отметим, что недавно Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
Какие возможности получила Украина
- Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО.
- Представители Украины смогут занимать должности в штаб-квартире и комбатних структурах НАТО.
- Участие в программе также предусматривает углубление сотрудничества по поддержанию безопасности в акватории Черного моря.
- Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности.