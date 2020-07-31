Украина хочет приобщиться к формированию стратегической концепции НАТО-2030. По мнению вице-премьера Ольги Стефанишиной, в Украины для этого достаточно опыта и возможностей.

Украинская делегация встретилась со Столтенбергом

Эту тему обсуждали во время визита украинской делегации в штаб-квартиру НАТО, в том числе и во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует "Европейская правда".

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Украина является той силой, которая может существенно усилить евроатлантическую безопасность благодаря своему практическому опыту, уже имеющимся возможностям в сфере безопасности и обороны, готовности к трансформации и партнерству в регионах вне собственных границ,

– отметила Ольга Стефанишина.

Отметим, что недавно Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Какие возможности получила Украина