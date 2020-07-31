Україна хоче долучитись до формування стратегічної концепції НАТО-2030. На думку віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, в України для цього достатньо досвіду та можливостей.

Українська делегація зустрілась зі Столтенбергом

Цю тему обговорювали під час візиту української делегації у штаб-квартиру НАТО, зокрема й під час зустрічі з генсеком Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує "Європейська правда".

Читайте також Столтенберг: Україна наблизилася до НАТО, ставши партнером із розширеними можливостями

Україна є тією силою, яка може суттєво посилити євроатлантичну безпеку завдяки своєму практичному досвіду, вже наявним спроможностям у сфері безпеки і оборони, готовності до трансформації та партнерства у регіонах поза власними кордонами,

– зазначила Ольга Стефанішина.

Зазначимо, що нещодавно Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

Які можливості отримала Україна