Київ хоче брати участь у розробці стратегічної концепції НАТО, – Стефанішина
Україна хоче долучитись до формування стратегічної концепції НАТО-2030. На думку віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, в України для цього достатньо досвіду та можливостей.
Українська делегація зустрілась зі Столтенбергом
Цю тему обговорювали під час візиту української делегації у штаб-квартиру НАТО, зокрема й під час зустрічі з генсеком Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує "Європейська правда".
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Україна є тією силою, яка може суттєво посилити євроатлантичну безпеку завдяки своєму практичному досвіду, вже наявним спроможностям у сфері безпеки і оборони, готовності до трансформації та партнерства у регіонах поза власними кордонами,
– зазначила Ольга Стефанішина.
Зазначимо, що нещодавно Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.
Які можливості отримала Україна
- Україна зможе брати участь у плануванні операцій НАТО, отримає допуск до всіх навчань НАТО.
- Представники України зможуть посідати посади у штаб-квартирі та комбатних структурах НАТО.
- Участь у програмі також передбачає поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря.
- Програма також передбачає спільну протидію кіберзагрозам, міжнародному тероризму та організованій злочинності.