Об этом заявил заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий в своем выступлении на ежегодной встрече YES в Киеве, передает "Интерфакс".

Что говорят в ГУР о воздушной угрозе для Киева и области?

По словам Скибицкого, Россия во время ударов по столице может одновременно задействовать до 17–19 пусковых установок баллистических ракет.

Речь идет об установках, расположенных в Курской, Воронежской и других областях России.

Именно их уничтожение разведчик назвал одним из главных способов противодействия российским ударам по Киеву и области.

Известно, что Россия планирует в сентябре изготовить не менее 100 баллистических ракет, в частности для комплексов "Искандер" и С-400.

Скибицкий заверил, что Украина уже работает над тем, чтобы сорвать производство этих ракет в России. Он уточнил, что украинская разведка знает предприятия и компании, вовлеченные в производство баллистического вооружения.

Еще одним способом ослабить российские ракетные возможности представитель ГУР назвал ужесточение международных санкций против поставок электронных и навигационных компонентов.

Также Украине нужны ракеты-перехватчики, чтобы сбивать баллистические ракеты.

По словам Скибицкого, главным ответом на российские баллистические ракеты должны стать ракеты-перехватчики. На сегодняшний день Украина знает, сколько таких ракет есть у партнеров и какие объемы они могут поставить.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине зимой необходимо ежемесячно получать 100 – 120 ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы защищаться от российских баллистических ударов.