Киев и Лондон работают над визитом Джонсона в Украину в 2022 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в следующем году возможен визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину. Сейчас над этим активно работают как в Киеве, так и в Лондоне.

Глава украинского МИД провел ряд встреч в Лондоне, среди которых речь шла и о визите Бориса Джонсона в Киев. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в прямом эфире в Facebook.

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Джонсон может приехать в 2022 году

Дмитрий Кулеба заявил, что администрации в Киеве и Лондоне активно работают над предстоящим визитом премьер-министра Великобритании. Глава МИД Украины отметил, что это будет знаковое событие.

Очень хороший визит, движемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Бориса Джонсона в Украину,

– заявил Кулеба.

Кроме того, в рамках визита в Лондон Дмитрий Кулеба говорил с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс о возможности отмены визового режима между странами.

Встреча Зеленского и Джонсона

23 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Встреча политиков состоялась в рамках саммита Генассамблеи ООН.

Среди тем встречи Зеленского и Джонсона были вопросы сотрудничества и партнерства Украины и Великобритании.

Владимир Зеленский вручил Борису Джонсону список с именами украинцев, которых россия держит в плену.

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