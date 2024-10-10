Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовали в Укргидрометцентре. Так, в ближайший час с сохранением в первой половине дня будет 200 – 500 метров.

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Киев накроет туман

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайшие часы с сохранением в первой половине дня 10 октября туман, видимость 200 – 500 метров. И уровень опасности, желтый,

– говорится в сообщении синоптиков.

В то же время в Киевской городской государственной администрации водителям рекомендуют следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

А вот пешеходам сегодня следует быть особенно внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Накануне в ряде регионов Украины объявили предупреждение из-за возможного ухудшения погоды. Синоптики прогнозировали туман и порывы ветра. На Волыни и Львовской области прогнозировали шквалы ветра, а в Запорожье и Одессе – туман.