Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднили в Укргідрометцентрі. Так, у найближчу годину зі збереженням в першій половині дня буде 200 – 500 метрів.

Дивіться також Метеорологічна осінь ще не настала: коли прийде похолодання

Київ накриє туман

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ. У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200 – 500 метрів. І рівень небезпечності, жовтий,

– йдеться у повідомленні синоптиків.

Водночас у Київській міській державній адміністрації водіям рекомендують дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

А от пішоходам сьогодні варто бути особливо уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Напередодні у кількох регіонах України оголосили попередження через можливе погіршення погоди. Синоптики прогнозували туман та пориви вітру. На Волині та Львівщині прогнозували шквали вітру, а у Запоріжжі та Одесі – туман.