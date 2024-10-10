Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднили в Укргідрометцентрі. Так, у найближчу годину зі збереженням в першій половині дня буде 200 – 500 метрів.
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Київ накриє туман
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ. У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200 – 500 метрів. І рівень небезпечності, жовтий,
– йдеться у повідомленні синоптиків.
Водночас у Київській міській державній адміністрації водіям рекомендують дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
А от пішоходам сьогодні варто бути особливо уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Напередодні у кількох регіонах України оголосили попередження через можливе погіршення погоди. Синоптики прогнозували туман та пориви вітру. На Волині та Львівщині прогнозували шквали вітру, а у Запоріжжі та Одесі – туман.