В Киеве – настоящая зимняя сказка: фото и видео, как замело столицу
В Киеве по состоянию на 3 января – настоящая зимняя сказка. Украинскую столицу изрядно замело. Коммунальщики оперативно ликвидируют последствия непогоды.
Метель продолжается в течение дня. Мокрый снег с дождем прогнозируется и на завтра, 4 января. Средняя дневная температура составит +4…+6.
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Чтобы ликвидировать последствия непогоды, привлекли более 500 человек. Им помогают более трехсот единиц спецтехники "Киевавтодора". Коммунальщики убирают и очищают тротуары, лестницы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.
Киевлян просят быть очень осмотрительными и осторожными. Особенно – на дорогах. Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию. Между тем водителей просят быть осторожными, а также не забывать носить фликеры в темное время суток.
Снегопад будет продолжаться до поздней ночи, поэтому просьба к водителям и пешеходам быть максимально осмотрительными. Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 4 января в столице небольшой мокрый снег с переходом в дождь,
– говорится в сообщении.
Коммунальщики оперативно ликвидируют последствия непогоды / "Киевавтодор"
К ликвидации привлекли более 500 человек / "Киевавтодор"
Людей призывают быть внимательными и осторожными / "Киевавтодор"
Снегопад не прекратился и в вечернее время / "Киевавтодор"
В темное время работы не продолжились / "Киевавтодор"
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Киев замело: смотрите видео из сети
Синоптики предупреждают, что уже вскоре украинскую столицу могут посетить морозы. Температура воздуха резко опустится, а серия метелей будет продолжаться.