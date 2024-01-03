В Киеве – настоящая зимняя сказка: фото и видео, как замело столицу

В Киеве по состоянию на 3 января – настоящая зимняя сказка. Украинскую столицу изрядно замело. Коммунальщики оперативно ликвидируют последствия непогоды.

Метель продолжается в течение дня. Мокрый снег с дождем прогнозируется и на завтра, 4 января. Средняя дневная температура составит +4…+6.

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Чтобы ликвидировать последствия непогоды, привлекли более 500 человек. Им помогают более трехсот единиц спецтехники "Киевавтодора". Коммунальщики убирают и очищают тротуары, лестницы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.

Киевлян просят быть очень осмотрительными и осторожными. Особенно – на дорогах. Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию. Между тем водителей просят быть осторожными, а также не забывать носить фликеры в темное время суток.

Снегопад будет продолжаться до поздней ночи, поэтому просьба к водителям и пешеходам быть максимально осмотрительными. Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 4 января в столице небольшой мокрый снег с переходом в дождь,

– говорится в сообщении.



Коммунальщики оперативно ликвидируют последствия непогоды / "Киевавтодор"



К ликвидации привлекли более 500 человек / "Киевавтодор"



Людей призывают быть внимательными и осторожными / "Киевавтодор"



Снегопад не прекратился и в вечернее время / "Киевавтодор"



В темное время работы не продолжились / "Киевавтодор"

Ненастье усложнило движение транспорта: смотрите видео из сети

Киев замело: смотрите видео из сети

Синоптики предупреждают, что уже вскоре украинскую столицу могут посетить морозы. Температура воздуха резко опустится, а серия метелей будет продолжаться.