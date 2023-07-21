Киев направил на обеспечение ВСУ деньги, которые хотели выделить на закупки часов

Киевская городская администрация планировала закупить часы для награждения военных и волонтеров. Свое решение они поменяли.

КГГА сообщила, что город не будет закупать наградные часы для военных и волонтеров. Деньги планируют перенаправить на обеспечение сил безопасности и обороны. Это постановление было принято еще в начале июля.

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Решение отменить закупку и направить запланированные деньги на обеспечение Сил безопасности и обороны было принято еще в начале июля. Однако отменить торги городские власти смогут лишь после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников.

– сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Решение перенаправить сэкономленные средства на нужды военных подразделений будет представлено на рассмотрение депутатов Киевсовета сразу, как это станет возможным в соответствии со всеми процедурами.

Зачем КГГА собирались закупать часы

Как сообщалось в Киевгорсовете, часы вручают к наградам, которые город вручает военным, волонтерам и киевлянам, которые внесли большой вклад в развитие города. В то же время, учитывая более актуальные потребности, средства все же решили на часы не тратить.