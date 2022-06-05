Киев – основная цель России, которая до сих пор остается под угрозой, – Минобороны

Утром 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах. Это еще одно свидетельство того, что город находится под угрозой.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что Украина находится в горячей фазе войны, сообщает 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Мы не знаем, когда закончится война, но у нас есть шанс победить Россию раз и навсегда, – Маляр

Киев – главная цель российских оккупантов

Анна Маляр подчеркнула, что Минобороны никогда не скрывало существующую угрозу для жителей столицы.

Мы говорили всегда откровенно, что Киев под постоянной угрозой,

– добавила она.

И даже несмотря на то, что люди массово возвращаются домой, риск ракетных ударов до сих пор высок. Мотивов возвращения в Киев много и все причины, по ее словам, можно понять. Впрочем, каждому киевлянину нужно понять, что боевые действия продолжаются. А Киев – главная цель россиян.

Все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как основная цель России, ею и остается,

– подытожила Маляр.

Маляр заявила, что пока неизвестно, когда закончится война

Заместитель главы Минобороны отметила, что после 102 дней войны трудно предсказать, когда мы победим. Впрочем, эти дни противостояния показали, что весь украинский народ и государство прошли свое образование.

Маляр также подчеркнула, что важно оставаться сплоченными, поскольку ключевая цель России – это разрушение украинской государственности. По ее словам, украинские борются за существование Украины и западных ценностей.

Подоляк назвал цель российских ударов по Киеву

Подоляк отметил, что сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше людей. Советник главы ОП уверен: каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ – введение новых санкций и передача мощного оружия Украине.

Известно об одном пострадавшем человеке

О жертвах в результате обстрела информации нет, однако известно, что один человек попал в больницу . По словам советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко, враги попали по объектам железной дороги.

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