Киев остается лакомой добычей для врага, но ВСУ контролируют границы области, – КГГА

Вооруженные Силы Украины освободили Киевскую область от российских оккупационных войск. Однако сама столица остается "лакомым куском" для России.

Тем не менее украинские защитники контролируют границы региона. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Более того, иностранных представителей призывали возвращаться в столицу, однако обычных людей просят подождать с возвращением.

Наши вооруженные силы контролируют границы Киевской области,

– подчеркнул Поворозник.

Он заверил, что город действительно стал намного безопаснее, чем это было еще неделю назад, когда в пригороде шли ожесточенные бои.

"Однако сказать, что город абсолютно безопасен, я не имею права. Ракетные обстрелы продолжаются. Время от времени, от 2 до 5 раз в день, раздается воздушная тревога. Куда летят эти ракеты и бомбардировщики – довольно сложно прогнозировать", – отметил глава КГГА.

Кроме этого, как он подчеркнул, Киев однозначно остается лакомой добычей для врага. Поэтому еще не время расслабляться и нужно быть готовым к любому развитию событий, пока не закончится война.

ВСУ контролируют границы области, но Киев до сих пор лакомая добыча для врага, – заместитель Кличко: смотрите видео