Киев остается приоритетом, но враг никогда его не возьмет, – Арестович о попытках России

Россия сменила свои приоритеты. Однако даже в Министерстве обороны Великобритании говорят, что Киев остается в списке приоритетных целей.

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что Киев действительно остается приоритетом для России.

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Несмотря на это, он рассказал, что основные направления для оккупантов – Херсон, Николаев, зона ООС – от Изюма и Волновахи, а также Мариуполь и, конечно, Киев.

Они – идиоты. Приоритет взять столицу для России останется до последнего, пока мы здесь не похороним последнего солдата. Киеву ничего не угрожает,

– заверил Арестович.

Станем для врага большой Чернобаевкой

Он объяснил, что удары по Киеву и под Киевом будут продолжаться, но вчера и сегодня ночью оккупанты получили мощные удары от украинских бойцов.

Вся эта группировка, которая могла бы помогать на юге или на востоке – они продолжают держать вокруг Киева,

– сказал советник руководителя ОП.

Арестович также отметил, что техника врага в войне – самоубийство. А их план принять несколько направлений одновременно сделает для них Украину – большой Чернобаевкой.

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