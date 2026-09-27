Киев под атакой дронов: в столице раздались взрывы
Вечером 27 сентября российские войска запустили по Киеву группы реактивных дронов. Во время тревоги в столице раздались взрывы.
Об этом сообщает Суспильне.
Что известно об атаке?
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 15:45. С тех пор Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о движении креативных беспилотников в разные районы города.
Взрывы в столице прогремели, в частности около 20:07. За несколько минут до этого военные предупреждали, что вражеский дрон летит в направлении Лукьяновки.
В настоящее время местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.
Реактивные БПЛА все еще находятся над столицей, поэтому призываем находиться в укрытиях к отбою тревоги.
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В этот же день российские террористы ударили тремя авиабомбами по центру Сум. В частности, враг попал по территории специализированного детского дома. В результате обстрела два человека погибли и еще пятеро пострадали. Среди жертв – 16-летняя девушка.