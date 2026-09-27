Киев под атакой дронов: в столице раздались взрывы

Вечером 27 сентября российские войска запустили по Киеву группы реактивных дронов. Во время тревоги в столице раздались взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 15:45. С тех пор Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о движении креативных беспилотников в разные районы города.

Взрывы в столице прогремели, в частности около 20:07. За несколько минут до этого военные предупреждали, что вражеский дрон летит в направлении Лукьяновки.

В настоящее время местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.

Реактивные БПЛА все еще находятся над столицей, поэтому призываем находиться в укрытиях к отбою тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграмм-канале 24 Канала.

В этот же день российские террористы ударили тремя авиабомбами по центру Сум. В частности, враг попал по территории специализированного детского дома. В результате обстрела два человека погибли и еще пятеро пострадали. Среди жертв – 16-летняя девушка.