Кроме того, столице и Киевской области по-прежнему угрожают реактивные БПЛА, как сообщают Воздушные силы. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно о ракетном ударе по Киеву ночью 29 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 29 сентября ночью в 01:15 из-за угрозы баллистического обстрела. Как сообщали Воздушные силы, угроза исходила со стороны Курска. Мониторинговые сообщества насчитали около 6 запущенных ракет за 10 минут.

Местные жители слышали серию громких взрывов. Реактивные дроны российской армии также угрожали Киеву и Киевской области, как и в течение нескольких предыдущих суток. После удара баллистическими ракетами российская армия продолжила воздушный террор другими средствами.

О последствиях этого ракетного обстрела Киева на момент публикации власти пока не предоставили информации.

Обратите внимание, что оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что Россия одновременно совершила атаку дронами по Одессе. Там также слышались взрывы.